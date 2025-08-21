Diecisiete años del trágico accidente aéreo de Spanair

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Diecisiete años después de la tragedia de Spanair, los familiares de las víctimas se quejan de las insuficientes mejoras en la seguridad aérea y del trato recibido del Estado, durante el acto en recuerdo a los fallecidos. Aquel 20 de agosto de 2008, el vuelo JK5022 de Spanair con destino a Gran Canaria se estrelló al despegar del aeropuerto de Barajas y 154 personas murieron a bordo, el tercer peor accidente de la historia en España.