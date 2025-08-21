TRAGEDIA
Diecisiete años del trágico accidente aéreo de Spanair
Diecisiete años después de la tragedia de Spanair, los familiares de las víctimas se quejan de las insuficientes mejoras en la seguridad aérea y del trato recibido del Estado, durante el acto en recuerdo a los fallecidos. Aquel 20 de agosto de 2008, el vuelo JK5022 de Spanair con destino a Gran Canaria se estrelló al despegar del aeropuerto de Barajas y 154 personas murieron a bordo, el tercer peor accidente de la historia en España.