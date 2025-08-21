SEGRE
última hora

Un detingut a Tàrrega per la mort a punyalades d'un jove

TRAGEDIA

Diecisiete años del trágico accidente aéreo de Spanair

Diecisiete años del trágico accidente aéreo de Spanair - EFE/ JP GANDUL

Diecisiete años del trágico accidente aéreo de Spanair - EFE/ JP GANDUL

Publicado por
REDACCIÓ

Creado:

Actualizado:

En:

Diecisiete años después de la tragedia de Spanair, los familiares de las víctimas se quejan de las insuficientes mejoras en la seguridad aérea y del trato recibido del Estado, durante el acto en recuerdo a los fallecidos. Aquel 20 de agosto de 2008, el vuelo JK5022 de Spanair con destino a Gran Canaria se estrelló al despegar del aeropuerto de Barajas y 154 personas murieron a bordo, el tercer peor accidente de la historia en España.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking