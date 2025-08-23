El Supremo valida recortes de 800 millones en salud

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Tribunal Supremo de EEUU autorizó ayer a la Administración de Donald Trump a recortar 783 millones de dólares en fondos destinados a la investigación en el ámbito de la salud y que incluyen, entre otros, programas para la prevención del VIH o el suicidio, en su intento de desmantelar el programa de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

Mientras, el Gobierno de California convocó una votación especial el 4 de noviembre para aprobar los nuevos mapas electorales que incrementarían los escaños demócratas en la Cámara de Representantes en 2026, una medida que se produce en respuesta a una iniciativa similar en Texas, de mayoría republicana, para arrebatar cinco escaños a los demócratas.

En Washington, Trump aseguró que la ciudad es “segura” pero aseguró que las tropas federales se quedarán “largo tiempo”, mientras que el FBI registró la casa de su exasesor de seguridad nacional, John Bolton, por posesión y difusión de información falsificada.

Por otra parte, una jueza federal ordenó el jueves desmantelar el centro de detención migratoria de Alligator Alcatraz –al oeste de Miami– en 60 días, además de impedir el ingreso de nuevos migrantes.