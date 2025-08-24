Fallecen ocho niños en la Franja de Gaza en 24 horas

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El ministerio de Sanidad de Gaza informó ayer de la muerte de al menos ocho niños en la Franja a causa de la ofensiva y bloqueo israelí sobre el enclave. Dos menores (uno de ellos de cinco meses) fallecieron por hambruna –ya declarada oficial por la ONU– y desnutrición, y los seis restantes murieron en el ataque del Ejército israelí sobre tiendas de campaña en Jan Yunis, en el sur de Gaza, donde hubo 17 víctimas mortales.

Los bombardeos israelíes provocaron ayer 36 muertos en toda la Franja, incluyendo más ataques aéreos sobre tiendas de campaña de desplazados y drones sobre viviendas ya destruidas. Las autoridades palestinas ya cifran en más 62.600 los muertos por la ofensiva de Israel en el enclave desde el 7 de octubre de 2023.

Colapso del sistema de salud

La ONU, además, advirtió de que muchos hospitales en el sur están operando con una capacidad de camas de incluso el 300%. Casi la mitad de los centros médicos se encuentran en la ciudad de Gaza y representan el 40% de la capacidad total de camas, por lo que la invasión terrestre planeada por el Gobierno de Benjamin Netanyahu paralizaría aún más un sistema de salud ya colapsado.

El primer ministro israelí, sin embargo, se enfrenta a presiones de la población para detener la ofensiva. Familiares de los rehenes cautivos por Hamás se manifestaron de nuevo para exigir a Netanyahu que acepte el acuerdo de alto el fuego apoyado por la milicia islamista, y que llevaría a la liberación por fases de los secuestrados.

Según una encuesta del periódico israelí Maariv, menos del 20% de la población de Israel respalda el plan de Netanyahu para invadir Gaza, y un 46% apuesta por un pacto ue ponga fin a la guerra. Además, un 62% cree que su Gobierno ya no cuenta con el apoyo mayoritario de la población.

Por otra parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se sumó a la condena de la hambruna en Gaza y aseguró que Israel “ha llegado demasiado lejos”.