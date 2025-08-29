Marlaska acusa al PP de hacer un “uso partidista” de los incendios

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusó ayer al PP de hacer un “uso partidista” de los incendios en su comparecencia en el Senado por la gestión de los mismos. Marlaska criticó la “versión distorsionada de la realidad” de los populares para “enmascarar sus propios errores”. Además, el ministro aseguró que las autonomías no dudaron de la ayuda del Gobierno hasta que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió más medios, y les recordó que pueden pedir al Estado que asuma la competencia “si no pueden abordar la gestión”. Marlaska también desestimó la propuesta de Feijóo de poner pulseras a los pirómanos.

Como respuesta, el PP defendió que los presidentes populares de las autonomías “han ejercido sus competencias” y cargó de nuevo contra el Gobierno por “la falta de medios”. ERC aseguró que la prevención “brilla por su ausencia” y Junts criticó “las tijeras del centralismo” en favor de la “famosa coordinación”.

Por otra parte, varios dirigentes populares defendieron al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, después de que algunos brigadistas de extinción de incendios en Zamora le negaran el saludo el miércoles cuando recibía a los Reyes, que ayer visitaron las zonas afectadas de Ourense, donde trasladaron su “gratitud” hacia los trabajadores.

Respira Galicia

Mientras, la evolución de los incendios en España es favorable. Galicia no presentó ningún fuego activo por primera vez desde la ola de incendios, después de que los bomberos dieran por estabilizado el fuego en A Pobra do Brollón (Lugo), que ha arrasado 900 hectáreas. Las autoridades también confirmaron que los incendios de Larouco y Chandrexa de Queixa (Ourense) están controlados, después de quemar 30.000 y 19.000 hectáreas respectivamente.

En Asturias quedó estabilizado el fuego de San Antolín de Ibias gracias a la lluvia, que ha afectado 400 hectáreas, mientras que en Castilla y León preocupa el incendio de Fasgar, activo desde el 8 de agosto y con “condiciones nunca vistas”.

Por otra parte, un joven de 14 años fue detenido en Portugal acusado de provocar varios incendios en los últimos 4 años.