Illa se reunirá con Puigdemont este martes en Bruselas: "Ahora toca. Es el momento"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha argumentado que ahora toca y es "el momento" de reunirse con el líder de Junts, Carles Puigdemont. "Dije que me reuniría cuando tocara y creo que ahora toca para dar un mensaje: en democracia el diálogo es el primer motor, el de arranque del coche", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio y TV3 en referencia a la reunión de mañana martes a las 16.15 horas en Bruselas. Illa ha explicado que la decisión ha sido suya y que él ha cogido la iniciativa de pedirle la reunión a Puigdemont. Asimismo, ha afirmado que le hubiera gustado que se hubiera producido en el Palau de la Generalitat hace bastantes meses.

El presidente de la Generalitat ha asegurado que trabaja para que se aplique la ley de amnistía defendiendo públicamente que ha sido una "decisión acertada". "Después de la amnistía, las cosas en el conjunto de España y en Cataluña están mejor", ha dicho.

Según ha explicado, aprovechará su viaje a Bruselas, donde se reunirá con Puigdemont, para visitar la exposición sobre el milenario de Montserrat que se hace en el Parlamento Europeo y también tiene previsto encontrarse con la delegación de Cataluña.

Preguntado por si ha hablado con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la reunión con Puigdemont, Illa se ha limitado a decir que ha hablado "con quien tenía que hablar" sobre esta cuestión. Y ha dejado claro que es una decisión que ha tomado él personalmente. "Me corresponde tomarla a mí", ha añadido.

Ha recordado que tenía pendiente reunirse con Puigdemont después de que lo haya hecho con el resto de expresidentes de la Generalitat. "Es el momento. Me habría gustado que la reunión se hubiera producido en esta sala, donde recibo las visitas al Palau de la Generalitat, y hace bastantes meses", ha admitido.