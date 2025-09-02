Segundo intento de la flotilla de llegar a Gaza

Uno de los barcos de la flotilla en el puerto de Barcelona. - EFE

La Global Sumud Flotilla reanudó su viaje hacia la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria, después de regresar la noche del domingo al puerto de Barcelona debido al mal tiempo causado por el viento. Forman parte de la comitiva al menos una veintena de barcos y unos 300 voluntarios, entre ellos la activista Greta Thunberg, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o el concejal de ERC en Barcelona Jordi Coronas.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, advirtió de que tratará como “terroristas” a los activistas, tras presentar una propuesta para endurecer la respuesta del Gobierno a la llegada de la flotilla y que no puedan beneficiarse de un “arresto suave” de unas pocas horas.

Mientras, al menos 51 personas murieron ayer en el enclave por ataques del Ejército israelí y nueve fallecieron por falta de alimentos.