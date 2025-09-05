Citan a declarar al sospechoso principal del asesinato de Jubany

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La jueza instructora del caso Helena Jubany ha citado a declarar al principal investigado, Santi Laiglesia, ante el Juzgado de Primera Instancia 2 de Sabadell el 26 de septiembre. Así lo ordenó ayer en una providencia, después de que lo solicitaran tanto la acusación particular como la Fiscalía tras la aparición de ADN suyo en el jersey que Jubany llevaba el día en el que fue asesinada. Por otra parte, acusación particular y Fiscalía también piden la reapertura de la causa contra Ana Echaguibel, otra de las personas del entorno de la bibliotecaria que ya estuvo bajo la lupa de la justicia. En el caso de Echaguibel, los últimos informes biológicos han detectado en el jersey de Jubany un ADN femenino distinto al de la víctima y al de otra investigada, Montserrat Careta. Cuando ocurrieron los hechos, Careta y Echaguibel entraron en prisión, pero la primera se suicidó en la celda y la acusación contra la segunda acabó archivando. Las nuevas pruebas podrían hacer reabrir la causa, que prescribe en octubre.