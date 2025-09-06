Putin: “Las tropas extranjeras en Ucrania serán objetivos legítimos”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, adivirtió ayer a los países de la Coalición de Voluntarios que sus tropas serán “objetivos legímitos” en Ucrania “en plena guerra”. Lo hizo después del anuncio el jueves del presidente de Francia, Emmanuel Macron, del compromiso de 26 estados de desplegar soldados en territorio ucraniano para ofrecer garantías de seguridad al país una vez se firme un acuerdo de paz.

España formará parte del grupo, y aseguró que ayudará a Ucrania “desde todos los ámbitos, incluido la entrega de equipamiento militar”, mientras que Japón se sumó a Italia y ayer confirmó que no enviará tropas a Ucrania, según informaron las autoridades.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió “avanzar rápidamente” en los trabajos de garantías de seguridad y fortalecer su “defensa aérea”, tras una conversación con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. “Putin hace como que no necesita la paz o las negociaciones, pero la presión global puede lograr el interés ruso a la hora de poner fin a la guerra”, declaró.

Sobre las negociaciones, Putin volvió a ofrecer a Zelenski una reunión en Moscú para discutir la posibilidad de un alto el fuego. El jefe del Kremlin, además, aseguró estar preparado y ofreció “garantías de seguridad” a Zelenski, pero no consideró otro punto de encuentro. “Si nos dicen que se quieren reunir con nosotros y que vayas allí para una reunión, me parece que son demandas excesivas”, manifestó.

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que acabar con la guerra de Ucrania está resultando “más difícil” de lo esperado, aunque confirmó que tiene “un diálogo muy bueno” con Putin y que habrá contactos inmientes. Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, negó que hubiera novedades.

Por otra parte, Naciones Unidas condenó ayer la muerte de dos trabajadores humanitarios de la ONG Consejo Danés para los Refugiados en un ataque del Ejército ruso contra la provincia de Chernígov, situada en el norte de Ucrania, mientras que el Kremlin anunció más avances en la región de Donetsk tras la toma de otra localidad.