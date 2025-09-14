El Ejército israelí intensifica sus ataques en la ciudad de Gaza

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las autoridades palestinas informaron ayer de la muerte de al menos 62 personas en la Franja de Gaza a causa de ataques del Ejército israelí, 29 de ellas en la capital del enclave. Además, siete personas fallecieron por culpa de la falta de alimentos, elevando a 145 las víctimas mortales por la hambruna. Desde el 7 de octubre de 2023, ya han muerto al menos 64.800 personas en Gaza.

El Ejército de Israel ha intensificado su ofensiva en la Franja, y ayer informó de que unos 250.000 palestinos han abandonado la ciudad de Gaza, después de que las Fuerzas de Defensa de Israel ordenaran su evacuación total. Los bombardeos israelíes provocaron el derrumbe de una nueva torre residencial en la capital, donde “había infraestructura militar de Hamás”, según el Gobierno hebreo.

Por su parte, Hamás calificó el bombardeo de Israel sobre Catar como “un ataque directo” a la propuesta de paz del presidente de EEUU, Donald Trump, y aseguró estar esperando los resultados de las conservaciones entre Washington y Doha para ver si los estadounidenses “van a presionar a Israel” para alcanzar un alto el fuego.