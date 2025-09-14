Rumanía intercepta un dron ruso en su espacio aéreo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Gobierno rumano confirmó ayer que dos cazas de su Ejército interceptaron un dron ruso que invadió su espacio aéreo, en el marco de los ataques contra Ucrania. El ministro de Defensa rumano, Ionut Mosteanu, explicó que dos cazas F-16 despegaron “urgentemente” y rastrearon la aeronave no tripulada hasta que desapareció del radar en la región de Tulcea, a unos 20 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Esta incursión llega pocos días después de que Polonia derribara al menos siete drones de las Fuerzas Armadas de Vladímir Putin, una acción que la OTAN ha respondido con una iniciativa militar –a la que España también se ha unido–, llamada Centinela oriental e iniciada ayer, para reforzar el flanco oriental tras la incursión de drones rusos en suelo polaco. Cerca de 50 países mostraron su preocupación ante la ONU por las acciones del Ejército ruso, que continúa de maniobras con Bielorrusia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó estar dispuesto a imponer “importantes sanciones a Rusia” si los países de la OTAN dejan de “comprar petróleo ruso”. Aunque la mayoría de países dejaron de aquirirlo tras la invasión de Ucrania, Turquía, Hungría y Eslovaquia lo siguen importando, algo que “debilita enormemente su posición negociadora”, según el mandatario.

Además, Trump subrayó el “control que tiene China sobre Rusia” y llamó a aprobar “aranceles de entre el 50 y el 100%” sobre las importanciones del país asiático, que se retirarían tras el fin de una guerra que según él, es del expresidente de EEUU, Joe Biden y del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Por su parte, el embajador de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, denunció que Ucrania busca extender el conflicto “a toda costa” arrastrando a otros países a la guerra. “Kyiv está tratando por todos los medios de ampliar la participación de otros Estados en su confrontación con Moscú, sin considerar los riesgos de una escalada”, señaló.