Sánchez reclama que Israel no participe en ninguna competición deportiva internacional "mientras dure la barbarie"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido que Israel no pueda participar en ninguna competición deportiva internacional "mientras dure la barbarie" en Gaza y pide que se le apliquen las mismas restricciones que a Rusia en este sentido. En la reunión de la comisión interparlamentaria en el Congreso de los Diputados, ante los diputados, senadores y europarlamentarios socialistas reunidos por el arranque del nuevo curso político, Sánchez ha puesto en cuestión que se expulse a Rusia tras la invasión de Ucrania y ahora no se haga lo mismo con Israel después de "la invasión de Gaza".

"Nuestra posición es clara y rotunda, hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más", ha afirmado el presidente del Gobierno que considera que esta postura es compartida por la "inmensa mayoría" de la ciudadanía, tanto de izquierdas como de derechas o de centro. "Porque están en el sentido común, en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional que está siendo menoscabado por Rusia y por Israel", ha apuntado.

El jefe del Ejecutivo ha hecho esta petición al día siguiente de los altercados en La Vuelta ciclista a España en Madrid que obligaron a cancelar la última etapa y se saldaron con dos detenidos y una veintena de policías heridos. Sánchez ha afirmado que rechaza siempre la violencia, pero ha insistido en que siente "una profunda admiración y respeto" por una sociedad civil española "que se moviliza contra la injusticia" y defiende su idea "de forma pacífica".

No le importa discrepar para defender lo justo

En esta misma línea ha defendido tener "voz propia" en el plano internacional y utilizarla "para defender lo correcto", que le ha llevado a discrepar de socios en la posición sobre Palestina e Israel o en otros asuntos como el aumento del gasto en Defensa o "la marcha atrás" en políticas sociales y medioambientales. "En esos y en otros casos, pues no tenemos problemas en discrepar de algunos de nuestros socios europeos, también internacionales, y en decir lo que pensamos", ha advertido Sánchez, haciendo hincapié en que la política exterior "sirve para defender lo que es justo, aunque no siempre sea mayoritario", ha apuntado.

De este modo ha recordado que España fue el primer socio europeo en reconocer a Palestina como Estado y ahora, un año después se están sumando importantes países como Francia y Reino Unido. También ha mencionado la suspensión del acuerdo de asociación con Israel, que viene defendiendo en los últimos meses y que recientemente ha asumido la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen. "Decían que estábamos solos y al final resultó que estábamos siendo los primeros", ha celebrado.

Dice que la oposición quiere "hacer seguidismo"

De este modo el jefe del Ejecutivo señala que España utiliza su peso internacional "para defender lo correcto" mientras que la oposición de PP y Vox piden hacer "seguidismo" y ha criticado la política exterior que practicaron sus antecesores del Partido Popular, Mariano Rajoy y José María Aznar. "Para practicar el seguidismo que reclama la oposición, ya sea el PP o Vox, no hace falta tener una política exterior fuerte, no hace falta ni tan siquiera salir de Madrid como hacía el señor Rajoy. Lo del señor Aznar es otro cuento, es otra historia. No hay más que ver las fotos con los pies encima de la mesa para saber dónde nos metió el señor Aznar y dónde estamos hoy", ha lanzado. Por tanto considera que tener "voz propia" solo sirve cuando te atreves a utilizarla para defender las convicciones propias, como a su juicio hace su Gobierno en línea con la mayoría social del país.

No obstante, Sánchez ha defendido que España está "en la práctica totalidad de los consensos internacionales", suscribe por completo las decisiones del 20, la agenda de la OTAN, y forma parte "casi siempre" de la mayoría de las votaciones de la Asamblea General de la ONU y del Parlamento Europeo.

"Apoyamos el grueso de las iniciativas que impulsa el Consejo y la Comisión Europea, pero es evidente que algunas veces discrepamos y que en lugar de decir sí, tenemos que decir no", ha señalado. "Por ejemplo, cuando quisieron imponernos un gasto militar innecesario e incompatible con nuestro mercado o cuando quieren que la Unión Europea dé marcha atrás en políticas sociales o en políticas medioambientales que demanda nuestra sociedad", ha recordado. Además ha señalado que en lo que va de año el Gobierno ha mantenido reuniones bilaterales al más alto nivel con 35 países y 18 jefes de Estado y de Gobierno y ha participado en 17 foros internacionales.

En este sentido ha destacado que Estados Unidos y China hayan elegido Madrid para llevar a cabo conversaciones "para poner fin a la guerra comercial" y ha celebrado que España haya mejorado relaciones con potencias como Brasil, China y el mundo árabe.