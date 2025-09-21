Hallan un muerto dentro de una maleta en Vilanova

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un joven de 24 años fue detenido ayer por su presunta relación con la muerte violenta de otro hombre que fue hallado descuartizado dentro de una maleta en Vilanova i la Geltrú (Garraf). Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Vilanova acordonaron la zona y siguen investigando las circunstancias de la muerte y la identidad de la víctima.

El cadáver fue encontrado sobre las 7.30 entre dos contenedores por uno de los trabajadores de la limpieza que estaban barriendo la plaza de l’Anxaneta. El empleado abrió la maleta y halló partes del cuerpo de la víctima, y avisó a los servicios de emergencias.

Según las primeras informaciones, los hechos habrían ocurrido en la calle Lepant, cerca de la plaza donde se encontró la maleta. Varios testigos señalaron que el arrestado, que podría ser el compañero de piso de la víctima, habría intentado escapar saltando entre bloques de pisos y se habría escondido en el interior de un domicilio ajeno, por lo que los Mossos pidieron a los vecinos que no salieran de sus casas hasta el mediodía.

El ayuntamiento de la ciudad lamentó los hechos y pidió “máxima prudencia”, días después de encontrar otro cadáver con signos de violencia en los jardines Francesc Macià de Vilanova, en el mismo barrio donde se ha encontrado esta segunda víctima.