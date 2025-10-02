Alarma en el Oktoberfest de Múnich por amenaza de bomba

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Oktoberfest de Múnich reabrió ayer por la tarde después de quedar cerrado durante unas horas por una amenaza de bomba relacionada con una explosión en un edificio de la ciudad. El vicepresidente de la Policía de Múnich, Christian Huber, descartó cualquier peligro y dio luz verde a la reapertura a las 17.30 de la fiesta que visitan a diario decenas de miles de alemanes y turistas.

Las autoridades investigan la muerte de un hombre de 57 años después de provocar “un incendio en el marco de una intensa disputa familiar” –relacionada con una prueba de paternidad–, que causó la muerte de su padre y también hirió a la hija y a la madre del varón. El hombre se habría suicidado cerca de un lago, y las fuerzas de seguridad encontraron una mochila con explosivos. Además, se había hallado una nota supuestamente escrita por la víctima, que contenía una amenaza de bomba sobre el Oktoberfest. La Policía descartó el riesgo después de que unos 25 perros adiestrados en la detección de explosivos rastrearon el recinto durante horas.