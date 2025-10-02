Israel da por acabada la misión de la Flotilla y dice que un último barco permanece a distancia

Publicado por agències Creado: Actualizado:

El gobierno de Israel ha dado por acabada la misión de la Flotilla y asegura que un último barco “de esta provocación” permanece a distancia. En este sentido, advierte que si se acerca, también se impedirá que entre en zona de combate activa, como se ha hecho con el resto de embarcaciones. Según ha asegurado el Ministerio de Asuntos Exteriores en las redes, “ninguno de los barcos de provocación de la Hamàs-Sumud ha conseguido entrar en una zona de combate activa o romper el bloqueo naval legal”. “La provocación de Hamàs-Sumud ha acabado”, ha insistido, a la vez que ha reiterado que todos los tripulantes están “sanos y salvos” y se dirigen a Israel, desde donde serán deportados a Europa.