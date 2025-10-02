SEGRE

Israel da por acabada la misión de la Flotilla y dice que un último barco permanece a distancia

Asegura que ninguna embarcación ha conseguido romper el bloqueo y que todos los pasajeros están sanos y salvos

Imatges de l'assalt a un vaixell de la Flotilla.
Lluís Serrano
agències

El gobierno de Israel ha dado por acabada la misión de la Flotilla y asegura que un último barco “de esta provocación” permanece a distancia. En este sentido, advierte que si se acerca, también se impedirá que entre en zona de combate activa, como se ha hecho con el resto de embarcaciones. Según ha asegurado el Ministerio de Asuntos Exteriores en las redes, “ninguno de los barcos de provocación de la Hamàs-Sumud ha conseguido entrar en una zona de combate activa o romper el bloqueo naval legal”. “La provocación de Hamàs-Sumud ha acabado”, ha insistido, a la vez que ha reiterado que todos los tripulantes están “sanos y salvos” y se dirigen a Israel, desde donde serán deportados a Europa.

