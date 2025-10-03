Un millar de personas claman en Lleida contra el asalto de Israel a la Flotilla

A la izquierda, la concentración delante de la Paeria de Balaguer; a la derecha, la manifestación en la Plaza Mayor de Tàrrega. - PREMSA PAERIA BALAGUER

Alrededor de mil personas se manifestaron ayer en Lleida en contra del genocidio en la Franja de Gaza y el asalto a la Global Sumud Flotilla. La protesta, organizada por el Comitè en Solidaritat amb Palestina, empezó a las siete de la tarde en la Plaza Víctor Siurana y continuó en una marcha desde Avinguda Catalunya hasta la subdelegación del Gobierno en Lleida. “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá”, “Gaza será la tumba del sionismo” o “Israel asesina, Europa patrocina” fueron algunas de las proclamas que más se repitieron durante la marcha. Entre los participantes, la mayoría de ellos jóvenes, se vieron banderas, pañuelos y ropa con simbología palestina, además de pancartas con fotos de víctimas gazatíes y contra la OTAN.

Balaguer se sumó a las protestas con una concentración delante de la Paeria que reunió a un centenar de personas. En el acto, organizado por Balaguer amb Palestina, se reclamó el embargo de armas y la ruptura de relaciones con Israel, mientras que unos 200 manifestantes se congregaron en la Plaza Mayor de Tàrrega y unos 50 en El Pont de Suert.

Paralelamente, miles de personas protestaron en Barcelona y trataron de llegar a la Ronda Litoral, algo que los Mossos evitaron con cargas policiales.

La Paeria pide al Gobierno activar la “protección diplomática”

Los grupos municipales de PSC, ERC, Junts y Comuns firmaron ayer por la tarde en Lleida una declaración de condena y rechazo a las actuaciones de Israel contra la Global Sumud Flotilla. El alcalde de Lleida, Félix Larrosa, y representantes de estas formaciones debatieron la redacción del documento en una reunión extraordinaria de la Junta de Portaveus. El texto exige la liberación de los integrantes de la Flotilla e insta al Gobierno central a activar la “protección diplomática” y a la Generalitat a llevar a cabo las “acciones necesarias”. Además, condena el “genocidio” y “los ataques perpetrados contra población civil” en la Franja de Gaza.