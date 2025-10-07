Dimite el primer ministro francés un día después de formar Gobierno

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, presentó ayer su dimisión al presidente, Emmanuel Macron, menos de un mes después de asumir el cargo y tras presentar el domingo la nueva composición de su Ejecutivo.

Lecornu había defendido el domingo la elección de su Gobierno y argumentó que el mismo “reúne y se asemeja a la base común que nos sustenta en el Parlamento”. “Estos ministros tendrán la difícil misión de dotar al país de un presupuesto antes del 31 de diciembre y de servir a Francia”, resaltó, entre críticas de opositores y miembros.

Sin embargo, menos de 24 horas después, admitió que había asumido una tarea “difícil, más aún en este momento” y, pese a los esfuerzos que dice haber emprendido, concluyó que “no se dan las condiciones” para gobernar.

Asimismo, lamentó la falta de concesiones de los distintos grupos políticos, por ejemplo al no dar valor a la “ruptura profunda” que suponía no aprovechar la potestad del Legislativo de aprobar leyes por decreto sin el respaldo de una mayoría parlamentaria.

Sin embargo, Macron decidió dar una segunda oportunidad a Lecornu para intentar negociar hasta mañana miércoles “una plataforma de acción” que dé estabilidad al país.

Macron, que al menos hasta ahora siempre había descartado convocar nuevas elecciones legislativas o adelantar su salida del Elíseo –tiene mandato hasta 2027–, perdería con Lecornu a su séptimo primer ministro. Además, se trataría de la cuarta baja en apenas un año, tras la de Gabriel Attal en septiembre de 2024, la de Michel Barnier en diciembre de ese mismo año y la de François Bayrou hace menos de un mes.

En un escenario de constantes cambios, la oposición ha visto la dimisión de Lecornu como síntoma de la necesidad de un cambio de ciclo y, al menos, de la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas, como reclamó el presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella. Desde la izquierda, la jefa de filas de La Francia Insumisa en la Asamblea, Mathilde Panot, apuntó hacia Macron, ya que consideró que “debe irse”.