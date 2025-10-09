Macron nombrará un nuevo primer ministro en 48 horas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El presidente francés, Emmanuel Macron, seguirá la recomendación del primer ministro francés en funciones, Sébastien Lecornu, de no adelantar las elecciones legislativas y nombrará un nuevo jefe de Gobierno en las próximas 48 horas, al considerar que existen posibilidades de acuerdo para estabilizar el país.

En una entrevista en la televisión pública France 2, Lecornu despejó todas las dudas sobre su continuidad en el cargo al frente de un nuevo gobierno al asegurar que su “misión ha terminado”, tras cumplir con el encargo del presidente de explorar pactos políticos para la estabilidad del país.

Lecornu, que presentó su dimisión el lunes, se reunió con los grupos políticos en busca de un pacto de estabilidad, aunque no acudieron ni la extrema derecha ni la izquierdista La Francia Insumisa para buscar una fórmula que le permita evitar un adelanto de las elecciones legislativas. En dichas reuniones, el dimisionario primer ministro rebajó las expectativas de recorte del déficit público para el año que viene como gesto para conseguir un pacto que dé estabilidad al país.

Antes de las reuniones, dijo que apreciaba una voluntad en los grupos políticos para sacar adelante un presupuesto antes del próximo 31 de diciembre y esquivar así un adelanto electoral.

Por otra parte, la mesa directiva de la Asamblea Nacional francesa descartó admitir a trámite la moción presentada por más de un centenar de diputados de izquierdas para reclamar la destitución de Macron, a quien responsabilizan de la actual crisis política.