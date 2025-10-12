El cierre de Gobierno en EEUU deja los primeros despidos y retrasos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El cierre del Gobierno federal de Estados Unidos, que cumplió ayer once días, ya ha dejado los primeros despidos de empleados federales ordenados por la Casa Blanca y está provocando retrasos en el tráfico aéreo y en la frontera con México, y amenaza con el impago de los militares por primera vez en la historia.

Los demócratas y republicanos no han conseguido todavía ponerse de acuerdo para sumar los 60 votos necesarios en uno de los dos proyectos presupuestarios temporales y abocan al país a entrar en una tercera semana en esta situación, en la que está sumida el país desde el 1 de octubre.

Mañana lunes es festivo en el país, por lo que el Senado norteamericano no volverá a reunirse hasta el martes 14, cuando se votará de nuevo la propuesta republicana una octava vez.

Como ya había avanzado, la Administración de Donald Trump ordenó el viernes los primeros despidos bajo el pretexto del cierre parcial del Gobierno federal.

Estos despidos afectan a los departamentos de Comercio, Educación, Energía, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Desarrollo Urbano, Seguridad Nacional y Tesoro.

Estos ceses responden al deseo de Trump de eliminar puestos de trabajo que no encajen en las prioridades, según explicaron, y reducir el gasto público. En otros cierres, los trabajadores fueron puestos en suspensión y cuando se reabrió el Gobierno recuperaron sus puestos de trabajo.

Además, aunque no hayan sido despedidos todavía, el cierre del Gobierno federal está provocando que miles de trabajadores no acudan a sus empleos por falta de fondos, provocando escasez especialmente en algunos sectores.