Sánchez acusa a la derecha tradicional de convertirse en “satélite” de la ultraderecha

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, alertó ayer del avance de la ultraderecha, tanto en Europa como en el resto del mundo, y acusó a las formaciones políticas de la derecha convencional de hacer seguidismo.

“España no es una excepción; allí, la derecha convencional se ha convertido en otro satélite de la extrema derecha”, indicó en la clausura del Congreso del Partido de los Socialistas Europeos (PSE) , celebrado en Ámsterdam, en la que instistió en que las organizaciones de la derecha tradicional se han “rendido” a la ultraderecha a base de “copiar sus ideas y propuestas”.

Sin hacer mención expresa, cargó contra el PP bajo la premisa de que “están dispuestos” a restringir el derecho al aborto, a negar la emergencia climática, a impedir las leyes sobre la memoria democrática y a retroceder en la lucha contra la violencia de género: “Están desmantelando la base de la democracia”, aseveró.

Sánchez hizo además un llamamiento internacional para la unión de todas las fuerzas progresistas y enfatizó que, para ser creíbles, tienen que ser consistentes, coherentes y que no puede hablar dobles varas de medir.

“Todas las vidas tienen el mismo valor: en Ucrania, en Gaza o en cualquier otro lugar del mundo”, expresó para avisar de que “aceptar dobles varas de medir arruina la autoridad moral de Europa y desmantela el sistema multilateral”.

Por último, Sánchez urgió a poner el foco de la agenda europea en torno a cuestiones como la crisis de la vivienda, el avance en igualdad de género, el compromiso con una transición verde justa y la expansión del pilar social y de los derechos de los trabajadores. Además, defendió que haya un salario mínimo común para todos los países de la Unión Europea (UE).

Feijóo eximirá del IVA a los autónomos que ganen menos de 85.000 euros

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anticipó ayer varias medidas contempladas en su plan integral para el autónomo en el que ha trabajado “durante meses y se está perfeccionando”, con las que se ha comprometido a “reducir la burocracia”, proteger “las ciudades de tamaño medio” y eximir del pago del IVA a los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales. Este fue uno de los puntos que abordó el líder popular durante un encuentro con autónomos celebrado en Soria para “escuchar” sus propuestas y denunciar el “sablazo” que, a su juicio, pretende el Gobierno de Pedro Sánchez con la propuesta para elevar la cuota a este colectivo a partir de 2026 (más información en la página 30).

Aseguró que para el PP “bajar los impuestos no es una opción, es una obligación y una forma de hacer justicia” con el objetivo de “devolver aire a los que mantienen este país en pie y mostrar respeto a los autónomos”. Por todo ello, el PP “bajará los impuestos en España”, porque los ciudadanos “no pueden seguir pagando más que nunca y teniendo más dificultades para llegar a fin de mes”. “Y esto es un proyecto que convertiremos en realidad en cuanto lleguemos al gobierno, si este Ejecutivo central se sigue negando a transponer la directiva europea”.

Feijóo también explicó otro de los puntos que contempla ese plan integral y que se centra en “reducir la burocracia”, una cuestión en la que los autónomos “no pueden ser expertos en gestiones administrativas”, razón por la que abogó porque la declaración se haga una vez al año. A este respecto, apuntó que se revisarán los trámites y se “eliminará toda la burocracia innecesaria” para que el autónomo se pueda dedicar a trabajar y que su negocio funcione.

Esta medida entronca de forma directa, precisó durante el acto, con la tercera cuestión que se circunscribe al relevo generacional. “Hay muchas explotaciones ganaderas donde los hijos de la persona que prácticamente no tiene vacaciones porque el ganado no entiende de festivos ni de mes de agosto, no quiere seguir”, señaló.

Illa: “Sería magnífico que el catalán fuera oficial en la UE”

El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclamó ayer de nuevo la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea (UE). Lo hizo durante una intervención este sábado por la mañana en el Congreso del Partido Socialista Europeo. El jefe del Executiu dijo que “sería una magnífica noticia” que estas lenguas consiguieran un estatus oficial en Europa, insistió Illa, quien también defendió la aplicación de la ley de amnistía como vía para resolver los problemas y “fortalecer la coexistencia” de la sociedad catalana.

Asimismo, calificó de exitosa la estrategia del Govern que, a su parecer, ha servido para “restituir la política institucional”.