Cuatro ladrones roban en el Louvre un tesoro de joyas napoleónicas

Una banda de cuatro ladrones, profesionales aunque no tanto como para no perder en la huída una corona con más de 1.300 diamantes, perpetró ayer un audaz asalto al museo del Louvre de París en el que, a plena luz del día (eran las 9.30 horas), robaron en tah solo siete minutos un conjunto de ocho joyas “de un valor patrimonial e histórico incalculable”, según confirmaron los ministros franceses del Interior, Laurent Núñez, y de Cultura, Rachida Dati.

El museo con más visitantes del mundo, 8,7 millones el pasado año, tuvo que permanecer cerrado todo el día para facilitar el trabajo de la Gendarmería.

Según explicó la fiscal encargada del caso, Laure Beccuau, el comando llegó por el flanco sur del museo, el que da al río Sena, en dos motos y en un camión con un montacargas con el que subieron al primer piso, donde se encuentra la galería Apolo. Dos de ellos entraron tras abrir una brecha en el cristal de una ventana con discos de corte, con los que después fracturaron dos vitrinas, una conocida como la de los diamantes y otra con joyas del Segundo Imperio. Huyeron con el botín en las motos y dejaron el camión.

Los ladrones se llevaron una diadema, un collar de zafiros y un pendiente de las reinas María Amelia y Hortensia; un collar y dos pendientes de esmeraldas de la reina María Luisa y dos broches y una diadema de la emperatriz Eugenia. En la huida perdieron la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la esposa granadina de Napoleón III (1852-1870), que lleva 1.354 diamantes y 56 esmeraldas.

Esas joyas tienen “un valor patrimonial e histórico incalculable”, destacó Núñez, quien confió en hallar “muy rápidamente” a los autores “y sobre todo” el botín. Dati destacó que fueron “profesionales” que actuaron sin violencia, por lo que no hubo heridos, y también en que la evacuación de los visitantes del museo por parte de los empleados se llevó a cabo igualmente con “profesionalidad”.