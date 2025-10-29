Despliegan 229 mantas térmicas para recordar a las víctimas de la dana y denunciar la "negligencia criminal" de Mazón

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

Centenares de personas se han reunido en la plaza de la Mare de Déu de Valencia, ante el Palau de la Generalitat Valenciana, este miércoles al mediodía en un acto de homenaje a las 229 víctimas de la dana y dos personas más que murieron durante las tareas de limpieza posteriores. En el primer aniversario de la tragedia, los concentrados han colocado mantas térmicas en el suelo con el nombre de todas las víctimas, han hecho cinco minutos de silencio y han acabado con gritos de 'Mazón dimisión' y 'Mazón a la prisión'. Después han puesto en marcha una marcha que se ha dirigido hasta el restaurante El Ventorro, donde aquel día el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, estaba comiendo.

"El objetivo es recordar a los muertos de aquel día por una negligencia criminal", afirma la portavoz de Acord Social Valencià, Beatriu Cardona, convocantes de la protesta de este miércoles. Los organizadores han cubierto el suelo de la plaza de la Mare de Déu de Valencia con 229 mantas térmicas, las mismas, que, según ha relatado Cardona, se utilizaron hace un año para tapar los cuerpos de las víctimas. En cada manta se ha colocado un cartel con el nombre de cada víctima, también de las dos personas que perdieron la vida mientras trabajaban en las tareas de limpieza, las cuales hacen subir el número total a 231.

Con el despliegue de estas mantas, Cardona ha dicho que han querido "dar la oportunidad a la ciudadanía de poder llorar a nuestras víctimas". "Queremos visualizar que no son una lista, la magnitud de la tragedia", ha expresado. De hecho, decenas de personas han rodeado las mantas y han hecho cinco minutos de silencio para recordarlas. La acción ha acabado con un largo aplauso. Acto seguido, los convocantes han leído un manifiesto de denuncia.

Después de este acto simbólico, los concentrados han iniciado una marcha lenta que ha querido reproducir el recorrido que Carlos Mazón aseguró que había hecho cuando salió de la comida en el restaurante El Ventorro. Con gritos de prisión y dimisión del presidente de la Generalitat, los manifestados han lucido máscaras con su cara. Uno de los puntos álgidos de la movilización ha sido cuando han llegado hasta la calle donde se ubica este establecimiento, que ya no tiene el cartel que lo identifica.

En este punto, los manifestantes han lanzado gritos como "Mientras él comía, la gente se ahogaba", un clamor repetido a lo largo de la protesta. Según ha denunciado Cardona, "el presidente de la Generalitat Valenciana decidió pasar las horas más críticas de la emergencia abandonando el pueblo a quien tendría que haber cuidado".

Desde la plataforma Acord Social Valencià han adelantado que seguirán haciendo manifestaciones cada mes "como mínimo, hasta que Carlos Mazón y su Consejo asuman responsabilidades". "Hoy es un día muy difícil y de muchos sentimientos opuestos", ha lamentado Cardona, que ha asegurado que "seguirán luchando para que se haga justicia de esta infamia".