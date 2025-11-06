La jueza de la dana cita al entorno de Mazón y al dueño de El Ventorro

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal de la dana acordó ayer citar a declarar como testigos al síndic (portavoz) del PP en Les Corts Valencianes, Juanfran Pérez Llorca, al dueño del restaurante El Ventorro, donde Carlos Mazón comió el día de la dana, y a varios miembros del equipo del president de la Generalitat. La magistrada enmarca estas declaraciones en el hecho de que, en el análisis del proceso de toma de decisiones en el Cecopi del día 29 de octubre de 2024, y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, “resulta pertinente” el estudio de las llamadas que pudo efectuar la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa “al objeto de esclarecer el proceso de deliberación” que se siguió en esa reunión.

Con respecto al dueño del restaurante El Ventorro, donde comieron el ya presidente en funciones y la periodista Maribel Vilaplana el día de la dana, la jueza decidió citarlo después de que esta testificara que él era “la única persona que entraba y salía en la sala donde se encontraban” y que incluso le entregó unos papeles, que era una lista de deportistas de élite, al president para firmar.

Feijóo dice que sería irresponsable un adelanto electoral

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendió ayer los contactos con Vox para una investidura en la Comunitat Valenciana sin convocar unas nuevas elecciones afirmando que su formación tiene “un compromiso con València” que ya pasó por las urnas y que ahora implica “tener a un gobierno centrado en la reconstrucción”. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, advirtió que serán “más exigentes” de lo habitual en la negociación para sustituir a Carlos Mazón, y aseguró que su formación “no teme” una convocatoria electoral. Las negociaciones las pilotará Ignacio Garriga.

■ Una de las vícitmas de la dana y también presidente de la Asociación de Damnificados Horta Sud, Manuel Christian Lesaec, culpó ayer durante la comisión de investigación en el Congreso sobre la tragedia tanto al ya dimitido presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, como al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, de la “nefasta” gestión de la catástrofe y denunció la falta de coordinación entre ambos ejecutivos en los días posteriores a la riada y el “abandono” al que, como ya manifestaron otros comparecientes, fueron sometidos los vecinos de la zona.

Por otro lado, Mazón solicitó comparecer a petición propia en la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts, en la sesión del próximo martes 11 “para dar cuenta de las actuaciones”.