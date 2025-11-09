SEGRE

Cuatro muertos atropellados tras una persecución policial en Florida

Agentes delante del bar donde ocurrió el atropello. - EUROPA PRESS

Al menos cuatro personas murieron y once resultaron heridas en la ciudad estadounidense de Tampa (Florida) a causa de un atropello. Las autoridades detuvieron como presunto autor de los hechos a Silas Sampson, de 22 años, que se dio a la fuga cuando la Policía le dio el alto y al perder el control de su vehículo se estrelló contra un bar, arrollando a varios de sus clientes, de los cuales tres murieron en el acto y otro en el hospital. Uno de los heridos se encuentra en estado crítico.

