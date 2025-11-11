Sarkozy, en libertad condicional tras pasar 20 días en la cárcel

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El expresidente francés Nicolas Sarkozy, condenado a cinco años de prisión por corrupción, salió ayer de la cárcel parisina de La Santé, dónde pasó tres semanas, apenas una hora y veinte minutos después de que el Tribunal de Apelación de París decretara su puesta en libertad con control judicial.

Sarkozy salió por la puerta principal de la prisión de La Santé sobre las 15.00 horas locales en su coche oficial y una escolta policial, escena que siguieron ‘in situ’ medio centenar de medios de comunicación y una decena de curiosos.

El exmandatario galo fue condenado el pasado septiembre a 5 años de cárcel por haber dejado que sus principales colaboradores negociaran con responsables del régimen del dirigente libio Muamar Gadafi para obtener dinero para la campaña de las elecciones presidenciales de 2007, que ganó.

Unas tres horas antes, en la vista de la mañana, el líder conservador había tenido la ocasión de hacer un alegato que buscaba persuadir el Tribunal. En él, Sarkozy tildó su vida entre rejas como “algo muy duro y agotador”.