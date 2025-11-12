Periodistas desvinculan al fiscal de la filtración del correo del novio de Ayuso

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos se reanudó ayer con la declaración de varios periodistas que publicaron el correo de la defensa de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña, en el que buscaba un pacto con la Fiscalía para evitar ir a la cárcel por fraude fiscal.

Miguel Ángel Campos –de la Cadena SER–, el primer periodista que publicó que fue González Amador el que se ofreció a pactar con la Fiscalía –y no al revés–, afirmó que tuvo acceso al contenido del correo seis horas antes que García Ortiz, al que llamó pero no obtuvo respuesta, por lo que negó que fuera su fuente. José Manuel Romero, exsubdirector de El País, señaló que no obtuvo el correo pero sí su contenido, a través de una fuente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Por su parte, el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, explicó que denunció a la Fiscalía por la “alarma” que generó en la Abogacía la difusión de la nota del ministerio público y remarcó que pidió a García Ortiz depurar responsabilidades. Mientras, el fiscal delegado de Protección de Datos, Agustín Hidalgo, aseguró que el fiscal tenía “la facultad” de borrar la información de sus dispositivos.