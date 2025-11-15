El juez procesa a Errejón por agresión sexual

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El juez que investiga al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá en octubre de 2021 le ha procesado al considerar que hay indicios de que cometió el delito en tres momentos, al darle un beso y hacerle tocamientos sin su consentimiento, dejándolo a un paso de juicio. El instructor adopta esta decisión después de trece meses de investigación en los que ha tomado declaración al propio Errejón, a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras. El juez considera “coherente” la declaración de Mouliáa, que es “el principal indicio probatorio” al no existir testigos “presenciales” de los hechos y al contar con algunos testimonios de referencia y pruebas periciales.