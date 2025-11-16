Hallan muerta a una pareja en su domicilio en Madrid

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los servicios de emergencias hallaron ayer a una pareja de unos 60 años muerta con signos visibles de violencia producidos por arma blanca en un chalet situado en la calle de la Jara de localidad madrileña de Alpedrete. Los hechos se produjeron sobre las 12.00 horas, cuando el hijo del matrimonio dio la voz de alarma tras hallar los cuerpos sin vida de sus padres, que se encontraban en habitaciones diferentes de la vivienda. Hasta el lugar se trasladaron los servicios de emergencias, que solo pudieron certificar la muerte de ambos. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido, y hasta el cierre de esta edición no se descartaba ninguna hipótesis. Entre la pareja no existían denuncias previas por malos tratos, ni estaban en el sistema VioGén. Según fuentes próximas a la investigación el hombre tendría antecedentes psiquiátricos por intentos autolíticos y depresión.

Crimen en Asturias

Por otro lado, una joven de 17 años de edad fue detenida por la Guardia Civil por presuntamente matar a su cuñada, de 20 años, apuñalándola en el abdomen en el interior de una vivienda ubicada en la localidad asturiana de Aces, en Candamo. El aviso a los servicios de emergencias se produjo en torno a las 16.00 horas y al lugar del crimen acudieron agentes de la Guardia Civil y del servicio de emergencias, cuyo personal no pudo hacer nada por salvar la vida de la joven pese a los intentos de reanimación. La presunta autora de la agresión, que tiene antecedentes de problemas psiquiátricos y brotes violentos, salió huyendo antes de que llegaran los agentes y lanzó el arma del crimen, una navaja de dimensiones considerables al tejado de una casa cercana. La menor fue hallada poco después por una patrulla de la benemérita cerca de la estación de tren. Fue detenida y trasladada al cuartel de Piedras Blancas, en Castrillo. Los Bomberos fueron requeridos por la Guardia Civil para recuperar el arma del crimen.