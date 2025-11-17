El Gobierno español pone una lona gigante en catalán en el centro de Madrid para conmemorar el 20-N

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Gobierno español ha instalado una lona gigante escrita en catalán en la céntrica Gran Vía de Madrid como aparte de los actos conmemorativos del 50.º aniversario del 20-N. La pancarta, colocada en la fachada de un edificio emblemático, presenta un mensaje contundente sobre un fondo blanco con tipografía negra y el escudo de España a la esquina inferior derecha: "Poder poner un anuncio en catalán en medio de la Gran Vía", seguimiento de una frase en castellano que sentencia "La democracia se tú poder".

El 20 de noviembre de 1975, fecha oficial de la muerte de Francisco Franco, marca el inicio del camino hacia la recuperación de las libertades democráticas en el Estado español. Cincuenta años después, esta efeméride se ha convertido en una oportunidad por reivindicar los valores democráticos, entre los cuales destaca el respeto a la diversidad lingüística, simbolizada por el uso del catalán en un espacio tan significativo como la Gran Vía madrileña.

La acción forma parte de un amplio programa de iniciativas impulsado por el ejecutivo español para celebrar este medio siglo del fin del régimen franquista. La iniciativa pretende enfatizar la importancia de los valores intrínsecos al sistema democrático, como el pluralismo, el derecho a la información y la libertad de expresión.