Jordi Pujol, incapacitado para afrontar el juicio según el informe forense

El informe forense encargado por la Audiencia Nacional ha determinado que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol no se encuentra en condiciones adecuadas para ser juzgado. Este dictamen médico se ha dado a conocer justo una semana antes de que Pujol tenga que comparecer ante el tribunal por videoconferencia, unos momentos previos al inicio del juicio contra él y sus hijos por presuntos delitos relacionados con la corrupción.

El tribunal ha convocado esta comparecencia virtual con el objetivo de examinar detalladamente el estado de salud del expresidente, que actualmente se encuentra ingresado en un centro hospitalario a causa de una neumonía. Según fuentes médicas, está previsto que reciba el alta hospitalaria el próximo jueves. A esta comparecencia también han sido citados los médicos forenses responsables del informe que concluye la incapacidad de Pujol para afrontar un proceso judicial de estas características.