Detenido tras precipitarse su madre desde una ventana en l’Hospitalet

Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte de una mujer de unos 80 años que se precipitó por la ventana de su domicilio, un tercer piso ubicado en la calle Llobregat de la localidad de l’Hospitalet del Llobregat, la madrugada del lunes a ayer. La policía catalana detuvo al hijo de la víctima, un hombre de unos 50 años, e investiga si este estuvo involucrado en el fallecimiento de su madre.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 00.15 horas de la madrugada, cuando los Mossos recibieron el aviso de que una mujer se encontraba herida tras haberse precipitado desde su domicilio. Hasta el lugar se trasladaron varias dotaciones de la policía, la Guardia Urbana y los servicios de emergencias, que trasladaron a la mujer en estado crítico al hospital de Bellvitge, donde finalmente acabó muriendo debido a la gravedad de las heridas. El hijo, que se encontraba en el domicilio, fue retenido por la Guardia Urbana y más tarde detenido por los Mossos, que se hicieron cargo de la investigación, por su presunta implicación en los hechos. Los investigadores tienen sobre la mesa tres hipótesis: que la mujer se hubiera caído de manera accidentalmente, que el hijo la hubiera tirado o que se tratase de un suicidio.

Varios de los vecinos de la víctima relataron que el hijo era conflictivo en la comunidad y agresivo con la madre. Asimismo, afirmaron que la mujer había reconocido que quería que se marchara del domicilio y que las peleas entre ambos eran continuas. “Se cruza con alguien y le insulta, este hombre tiene problemas y la madre quería echarlo de casa”, afirmó uno de los vecinos del bloque. Otro coincidió en destacar que “el hombre era agresivo y que era complicado compartir la convivencia con él. En algunas ocasiones agredía la madre y se creía el amo de la calle”, aseveró. Al parecer, el hombre estaría diagnosticado con problemas de desequilibrios emocionales, de carácter, y algún ataque psicótico, según apuntaron fuentes cercanas al caso.

La muerte de esta mujer se suma a la que la semana pasada se produjo en Barcelona, cuando un hombre de 49 años mató a su padre y después se intentó quitarse la vida lanzándose a la vías del metro.

