Hamás rechaza dejar el control de Gaza a una fuerza internacional

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El grupo islamista Hamás y un buen número de facciones armadas palestinas como Brigadas Al Qasam (brazo armado de Hamás), las Brigadas al Quds (Yihad Islámica) o las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa (Fatah) rechazaron ayer la resolución aprobada a última hora del lunes por el Consejo de Seguridad de la ONU redactada por EEUU que respalda el plan de veinte puntos de Donald Trump para Gaza y la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) en el enclave palestino. Hamás aseguró que la resolución “no responde a los derechos ni demandas de los palestinos, favorece la ocupación israelí y busca imponer un mecanismo de tutela internacional sobre el enclave, que los palestinos y las facciones de resistencia no aceptan”.

La resolución, aprobada con 13 votos a favor y las abstenciones de China y Rusia, estipula la activación de la ISF hasta diciembre de 2027 que asegurará las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a los civiles y los corredores humanitarios y capacitar a una fuerza policial palestina.