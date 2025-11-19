El Supremo deja en libertad a Santos Cerdán porque considera reducido el riesgo de destrucción de pruebas o de fuga

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y su abogado, Benet Salellas, en la entrada en el Tribunal Supremo el 30 de junio.Miquel Vera / ACN

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El magistrado instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decretado este miércoles la libertad provisional del exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, al considerar "reducido" el riesgo de destrucción de pruebas. Además, le obliga a entregarle el pasaporte, a no salir del Estado español y a presentarse cada quince días ante la justicia.

El juez destaca que se han fortalecido los consistentes indicios que ya pesaban contra él en el marco del 'caso Koldo', pero que eso no justifica por sí mismo mantener la medida cautelar excepcional de prisión.