Pérez Llorca presenta su candidatura confiado en llegar a un pacto con Vox

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El secretario general del PPCV y hasta ahora síndic del PP en Les Corts Valencianes, Juanfran Pérez Llorca, oficializó ayer su candidatura a presidir la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón, confiado en que será “capaz” de alcanzar un acuerdo con Vox que aún no ha cerrado. En el último día de plazo para registrar la candidatura, el PP lo hizo tras una reunión del grupo parlamentario en la que todos los diputados firmaron la candidatura y se designó al hasta ahora portavoz en la comisión de investigación de la dana de Les Corts, Nando Pastor, como nuevo síndic popular. Pérez Llorca, que compareció tras registrar la candidatura con la rúbrica de los 40 diputados del grupo, incluida la de dos ausentes en la reunión, Mazón y la alcaldesa de València, María José Catalá, uno de los nombres que sonaba para este relevo, afirmó que se ve capaz de lograr un pacto con Vox, dados los acuerdos alcanzados esta legislatura y la responsabilidad de los de Santiago Abascal. Los 13 diputados del partido ultra son decisivos para aprobar su investidura, ya que al PP le faltan diez votos para la mayoría absoluta.

Por su parte, el PP estatal sopesa que Pérez Llorca tome las riendas del PPCV a primeros de 2026, una vez que haya sido investido y tenga encarrilado el nuevo Consell.

Por otro lado, la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana incluyó en la causa como fallecida por las riadas a Scarlett, la víctima no nacida cuya madre, Janine Brigitte, una joven de 26 años embarazada de ocho meses falleció arrastrada por el agua. La magistrada también solicitó a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón, los datos de la tarjeta con la que pagó el parking donde dejó su coche.