El PP pide 30 años de prisión para Ábalos y Koldo

La acusación popular coordinada por el Partido Popular ha presentado este jueves un escrito al Tribunal Supremo donde pide 30 años de prisión para los principales implicados en la trama de las mascarillas durante la pandemia. Les peticiones van dirigidas contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo hombre de confianza, Koldo García, investigados por presuntas comisiones ilícitas en contratos sanitarios. Para el empresario Víctor de Aldama, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo solicita 7 años de prisión.

Estas penas superan las que pidió la Fiscalía Anticorrupción el miércoles, que solicitaba 24 años para Ábalos, 19,5 años para García y 7 para Aldama. Además de las condenas, el escrito del PP pide prisión preventiva inmediata para Ábalos i García, argumentando que existen indicios racionales de criminalidad y un evidente riesgo de huida ante la posibilidad de penas elevadas. Aunque el juzgado ya ha impuesto medidas cautelares como la retirada del pasaporte, los populares consideran que la privación provisional de libertad sería una medida proporcional dada la gravedad de los hechos investigados.

Petición de testigos de alto nivel en el juicio

Uno de los elementos más destacados del escrito presentado por las acusaciones populares coordinadas por el PP es la petición de testigos para declarar durante el juicio. Entre las figuras solicitadas destacan al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, así como la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. También se pide la comparecencia de la exministra de Industria Reyes Maroto y el exconsejero delegado de Air Europa, Javier Hidalgo, para aclarar posibles conexiones con los hechos investigados en este caso.