Jordi Pujol sale de la clínica tres días antes del juicio contra su familia por corrupción

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha recibido el alta hospitalaria después de seis días ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona por una neumonía, según han explicado fuentes de la familia a la ACN. Ha abandonado el centro hospitalario en torno a las 12.00 en coche sin que los periodistas que lo esperaban en las puertas lo hayan podido ver. Ahora tendrá que hacer convalecencia en casa y no podrá hacer vida normal, según ha explicado su médico personal, Jaume Padrós. Jordi Pujol está citado el lunes para evaluar su estado de salud en el inicio del juicio contra su familia en la Audiencia Nacional por corrupción. Padrós ha pedido que esta audiencia no sea pública para "no vulnerar su dignidad y honorabilidad".

Jordi Pujol fue ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona el pasado domingo. En una entrevista en Catalunya Ràdio este viernes, Jaume Padrós ha explicado que una neumonía que requiere hospitalización "no es una cosa banal". Por eso, ha dicho que el expresidente tendrá que continuar el tratamiento desde casa y seguir haciendo convalecencia.

El médico personal de Jordi Pujol ha afirmado que el expresidente siempre le ha manifestado la voluntad de estar en el juicio contra su familia que empieza lunes en la Audiencia Nacional contra su familia por varios delitos de corrupción. Pero ha insistido en que los médicos consideran que no está en condiciones de afrontarlo. "Un juicio no es una conversación informal, sino que requiere una capacidad cognitiva plena, tienes que argumentar y responder. No está en estas condiciones ni mucho menos", ha añadido.

Preguntado por el hecho de que Jordi Pujol tenga que comparecer el lunes por videoconferencia ante el tribunal para que evalúen el estado de salud, el médico personal del expresidente dice que el tribunal tiene esta potestad de hacerlo y no lo discute, pero sí que pide que no sea pública. En este sentido, ha defendido que se tiene que preservar "la honorabilidad y la dignidad" de cualquier persona "frágil". El informe forense encargado por la Audiencia Nacional concluye que el expresidente de la Generalitat no está en condiciones para ser juzgado, pero igualmente lo ha citado a aparecer el lunes para evaluar su salud.

La defensa pide que no sea juzgado

Este jueves, la defensa de Jordi Pujol pidió en la Audiencia Nacional que el expresidente de la Generalitat no sea juzgado a partir del lunes que viene, junto con sus siete hijos y varios empresarios, por el dinero depositado en Andorra durante décadas y otras posibles corruptelas.

En unas alegaciones a la decisión del tribunal de hacerlo declarar por videoconferencia el lunes que viene, justo antes del juicio, para evaluar su estado de salud, la defensa pedía, por primera vez y explícitamente, que se lo considere mentalmente incapaz de ser juzgado, basándose en los informes de los médicos forenses que lo examinaron hace unos días.

Hace unas semanas la defensa remitió al tribunal unos informes médicos que ya advertían del delicado estado de salud físico y mental de Pujol, con incluso marcadores en sangre de Alzheimer, y pedía que no tuviera que estar presencialmente en el juicio.