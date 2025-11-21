La defensa de Pujol insiste en que no está en condiciones de ser juzgado

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La defensa del expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha recurrido la decisión de la Audiencia Nacional de citarlo, por videoconferencia, antes del juicio para examinar su estado de salud, aduciendo que no está en condiciones de ser juzgado. Según fuentes jurídicas, en sus alegaciones, presentadas ayer, el abogado del expresidente, Cristóbal Martell, insiste en que se debe archivar la causa contra él por el deterioro cognitivo que sufre, pero anuncia que, sea cual sea la decisión final del tribunal, no lo va a recurrir. En cualquier caso, el abogado recuerda que el expresidente, de 95 años y que está hospitalizado por una neumonía, no puede ni debe desplazarse a la Audiencia Nacional para ser explorado, por lo que comparecerá por videoconferencia si el tribunal se reafirma en que quiere examinarlo directamente.

El médico personal de Pujol, el doctor Jaume Padrós, prevé que se dé el alta médica al expresident hoy viernes dada su evolución “favorable”, después de permanecer ingresado desde el domingo en la Clínica Sagrada Família de Barcelona.