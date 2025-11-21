Una nueva oleada de ataques en Gaza deja 36 muertos, doce niños

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Israel mató el miércoles, durante una nueva oleada de bombardeos sobre la Franja de Gaza, a 36 personas, entre ellos 12 niños, e hirió a otras 88, según los datos difundidos ayer por el ministerio de Sanidad gazatí. El ejército israelí justificó el ataque afirmando que “varios terroristas” abrieron fuego contra las tropas en Jan Yunis. Desde que comenzara el alto el fuego el 10 de octubre han fallecido por ataques de Israel 312 gazatíes.