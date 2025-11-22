El dueño de El Ventorro: ‘Mazón se fue entre las 18.30 y las 19.00 horas’

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El dueño del restaurante El Ventorro de València, donde el president de la Generalitat, Carlos Mazón, comió con la periodista Maribel Vilaplana el día de la dana, aseguró ayer en su declaración ante la jueza que este llegó al local entre las 14:15 y las 14:30 horas sin escoltas y que ambos salieron entre las 18:30 y las 19 horas. Ya no había clientes ni personal, porque los había enviado a casa por la lluvia. En su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja que instruye la causa sobre la gestión de la dana, el hostelero explicó que el president comió en un reservado de la primera planta, que no está completamente cerrado y que tiene un cuarto de baño propio, aunque la sala no es muy amplia. Calcula que entró unas siete u ocho veces al reservado y que en ninguna ocasión vio a Mazón levantado ni hablando por teléfono, aunque Vilapalana afirmó que era algo que hizo de manera recurrente. En ningún momento le pareció que ninguno de los dos tuviera prisa.

Como testigo declaró también el candidato del PP a suceder a Mazón como president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que afirmó que llamó al president a las 18.57 horas el día de la tragedia, cree que para preguntarle por las inundaciones en Utiel tras ver un vídeo en televisión, y este le indicó que por la mañana había habido problemas en la zona de La Ribera. También le señaló que en Utiel llovía. La jueza informó al testigo de que la exconsellera Salomé Pradas aportó un acta notarial con las llamadas que realizó aquella jornada en la que aparece un intento de comunicación con Pérez Llorca a las 18:57 horas, una llamada posterior exitosa de 14 segundos y una tercera en sentido inverso, es decir, realizada por Pérez Llorca a Pradas, de 9 segundos. A juicio de la instructora, Pradas intentaba ponerse en contacto con Mazón y, al no lograrlo, llamaba a personas cercanas. Pérez Llorca negó esta tesis, asegurando que Pradas no le dijo que tuviese problemas para hablar con Mazón ni le pidió que lo hiciese por ella. Según señaló el secretario general del PP valenciano, este cruce de llamadas fue una “coincidencia”.

Tras estas comparecencias la jueza decidió citar a declarar como testigos a los escoltas y el chófer asignados al presidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2024 entre las 15.00 y las 21.00 horas.