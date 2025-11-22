Elogios al carácter dialogante de Lluch en el 25 aniversario de su asesinato

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, reivindicó ayer la figura del exministro Ernest Lluch en el 25 aniversario de su asesinato a manos de ETA. En un acto de homenaje al Palau de la Generalitat, Illa defendió los “tres estandartes poderosos” que Lluch llevó a lo largo de su vida, “la palabra, la razón y la verdad”. “Defendió la palabra ante el ruido; la razón ante la fuerza; y la verdad ante la mentira”, aseveró. En el acto también intervinieron la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, que alabó la figura de Lluch en la defensa de la paz, y una de sus hijas, Eulàlia Lluch, que recordó la parte más personal de su padre. Homenaje también le rindieron decenas de compañeros y amigos con una ofrenda floral en la plaza de la Constitución de San Sebastián, donde en 1999, poco antes de ser asesinado el 21 de noviembre del 2000, en un discurso, durante la primera y fallida tregua de ETA, Lluch manifestó su alegría ante el hecho de que “los que antes mataban ahora gritan” y añadió que no se enteraban de que había “llegado la democracia y la libertad a este país”.