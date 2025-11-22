Los acuerdos de paz en Bosnia-Herzegovina cumplen 30 años

Una mujer llora frente a la tumba de un ser querido en Bosnia. - EUROPA PRESS / CONTACTO / SEBASTIANO BACCI

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Acuerdos de Dayton, que pusieron fin a tres años y medio de guerra en Bosnia que dejaron unos 100.000 muertos, cumplieron ayer 30 años en medio de las tensiones generadas en los últimos meses por el líder serbobosnio Milorad Dodik al desobedecer las decisiones del Alto Representante europeo, Christian Schmidt, supervisor de los mencionados pactos.

El 21 de noviembre de 1995, los presidentes de Bosnia y Herzegovina, de Croacia y de Yugoslavia aprobaron en una base militar ubicada en la ciudad estadounidense de Dayton (Ohio) el Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina, tras las presiones generadas por los bombardeos de la OTAN y el impulso diplomático de la Administración de Bill Clinton. Sin embargo, este documento se firmó oficialmente el 14 de diciembre de 1995 en una ceremonia celebrada en París. Ese mismo día entró en vigor y marcó el inicio definitivo de la paz en el país balcánico.

Las partes establecieron mecanismos para poner fin a las hostilidades, respetar la soberanía de cada una y “arreglar las controversias por medios pacíficos”, absteniéndose “de todo acto, mediante amenaza o uso de la fuerza (...), contra la integridad territorial o la independencia política de Bosnia y Herzegovina o de cualquier otro Estado”. También fijaba la desmilitarización, la reconstrucción, la celebración de elecciones libres, la creación de una nueva Constitución y el retorno de los refugiados.

Lo acordado en Dayton sirvió para poner fin a la guerra, pero consolidó las divisiones étnicas tanto a nivel territorial como político, puesto que cuenta con un complejo sistema político con tres presidentes, y un sistema económico caótico.