El Kremlin rechaza los cambios europeos al plan de paz de EEUU

Menos de 24 horas después de que europeos y ucranianos consiguieran eliminar de la propuesta de paz de EEUU aquellos puntos que cruzaban sus líneas rojas, el Rusia rechazó de plano las modificaciones, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se ciñó a la primera versión del plan, considerada demasiada prorrusa por Ucrania y la UE.

El asesor presidencial Yuri Ushakov valoró en este sentido como “poco constructiva” la alternativa elaborada por Reino Unido, Francia y Alemania al plan de paz de EEUU para Ucrania. “No nos conviene”, dijo. Así, el gobierno de Vladímir Putin se ciñó a la primera versión del plan de 28 puntos presentado, al considerar que esta podría “sentar las bases para un arreglo pacífico definitivo” en Ucrania.

Entre los puntos clave que la UE pedía eliminar de ese plan destaca el que preveía que Ucrania retire a sus tropas de la parte que aún controla de la región oriental de Donbás. La propuesta europea también solicita modificar los artículos que descartaban la entrada de Ucrania a la OTAN y el despliegue en suelo ucraniano de tropas de la Alianza Atlántica.

El plan de Europa tampoco acepta que 100.000 millones de dólares en activos rusos congelados en Occidente se inviertan en esfuerzos de reconstrucción de Ucrania liderados por EEUU, que según un punto del plan inicial que quieren cambiar los europeos se beneficiaría de la mitad de los ingresos que genere esa inversión.

Por el momento se desconocen cuáles de las propuestas europeas fueron finalmente incluidas en el acuerdo marco que salió de las consultas del domingo en Ginebra entre estadounidenses y ucranianos, si bien el jefe de la diplomacia alemana, Johann Wadephul, aseguró ayer que “todo” aquello que iba en perjuicio de la OTAN y la UE en el último borrador fue eliminado.

Pese a lo evidente de las diferencias existentes entre Ucrania y Rusia sobre el plan de paz, el presidente de EEUU, Donald Trump, se atrevía a adelantar que “algo bueno” puede estar sucediendo en los esfuerzos para poner fin a la guerra. “¿Es realmente posible que se estén logrando grandes avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania” No lo crean hasta que lo vean, pero algo bueno podría estar sucediendo”, escribió en su red Truth Social.