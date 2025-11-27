La Audiencia Nacional pide al PSOE los pagos en efectivo efectuados entre 2017 y 2024

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha pedido al PSOE “la relación de pagos en metálico efectuados” entre 2017 y 2024 y los documentos que los soportan en el marco de la investigación sobre los abonos en efectivo del partido al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García. Ha adoptado esta decisión en una providencia a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Moreno da diez días al partido para que facilite esta documentación e informa de que resolverá en una resolución aparte sobre otras diligencias solicitadas por el fiscal, como un informe de la UCO Fuentes del PSOE subrayaron que el partido no está investigado en la causa y reiteraron que todo el efectivo abonado “tiene una trazabilidad cierta y legal”, sin descuadres, y que las cuentas son “transparentes, legales y están fiscalizadas”.

La Fiscalía considera que “se han puesto de manifiesto una serie de conductas que pudieran ser calificadas” desde blanqueo de capitales pasando por un posible desfalco “cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades”. Subraya que “no ha quedado” suficientemente explicado la persona y el procedimiento por el que se comprobaban las facturas presentadas por personas vinculadas al PSOE, quienes obtenían “compensación en metálico de los pagos que aseguraban haber realizado en el desempeño de esas funciones”. La sola firma de Ábalos, dice el fiscal en sintonía con el juez del Supremo, “justificaba la procedencia de la devolución del gasto sin necesidad de ninguna comprobación sustancial posterior” y no se comprobaba que quien reclamaba los pagos era quien los realizaba. Es decir, la forma de actuar no impedía que los investigados pudiesen pasar al partido gastos que ellos hubiesen abonado con fondos precedentes de una actividad ilícita o delictiva y, que al compensarlos el PSOE se estuviera “blanqueando su procedencia”. En su informe, el fiscal también recuerda las declaraciones del considerado comisionista Víctor de Aldama acerca de entregas de dinero en metálico al partido y de la empresaria Carmen Pano, que dijo haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE, en Madrid.

Mientras, el Congreso volvió a vivir un agrio enfrentamiento entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El popular criticó al presidente que diga al fiscal general del Estado en funciones, Álvaro García Ortiz, “cómo tiene que recurrir” su condena y afirmó que cada vez es “más peligroso para la democracia”. Sánchez dijo que “el tiempo pondrá las cosas en su sitio” y le recriminó su “obediencia ciega” a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La cita de hoy del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García en el Supremo para revisar su situación de libertad llega precedida de un movimiento en el que ambos han puesto el foco en una presunta reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, para pactar la moción de censura.

Koldo García en primer lugar y ayer Ábalos afirman que esa reunión se produjo, en contra de lo declarado por Sánchez y Otegi, quienes han asegurado que es “mentira”, lo que se interpreta como una advertencia por parte de ambos ante la posibilidad de que el juez que los investiga, Leopoldo Puente, decida enviarlos a prisión.

De acordarse finalmente la prisión, la decisión se produciría una semana después de la excarcelación de Santos Cerdán, investigado en la trama del caso Koldo referida al cobro de comisiones por obras públicas.

Ayer, Cerdán presentó un informe al Tribunal Supremo que sostiene que los audios intervenidos por la UCO a Koldo García y que motivaron su imputación están “manipulados”.