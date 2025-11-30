Junts responde al PP que pida perdón en lugar de pedir sus votos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El secretario general de Junts, Jordi Turull, cargó ayer contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por sus palabras ante la patronal catalana pidiendo presionar a la formación independentista para llevar a cabo una moción de censura contra el Gobierno central. Durante su intervención ante el Consell Nacional de Junts, Turull reclamó al dirigente popular que pida perdón a los empresarios por “haberlos invitado a abandonar Catalunya y no haber pedido aún que vuelvan”. “Perdón a los catalanes por todo lo que hicieron desde las alcantarillas del Estado para matar civilmente y políticamente a tantos líderes catalanes. Perdón a los catalanes por todo su boicot a que el catalán pueda ser una lengua oficial en Europa”, denunció el dirigente juntista.

Sobre la relación con el PSOE, Turull sostuvo que Junts no tiene “la vocación de ser muleta de nadie” y defendió que no forma parte de ningún bloque. Además, aseguró que el Gobierno no tiene mayoría y que está “absolutamente empantanado en temas judiciales”.”Con muchas dosis de lawfare, sí, de ese lawfare que ellos negaban cuando nos lo aplicaban a los independentistas”, afirmó. Asimismo, Turull llamó a los militantes a no “dar volantazos” y trabajar para “ser una alternativa” en Catalunya, que no debe caer en la “deriva” de Aliança Catalana. En relación a la amnistía, consideró que el reciente informe del abogado general de la Unión Europea es “un gran paso” para la vuelta del expresident Carles Puigdemont y que marcará “un antes y un después en el tablero político actual”.

Por su parte, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, calificó de “especialmente preocupante” la entrada del exministro José Luis Ábalos en prisión provisional y advirtió de que será “muy difícil” continuar la legislatura si la crisis escala. Sin embargo, Alamany aseguró que Feijóo está “perdidísimo” y que “vive en una dimensión paralela” si espera el apoyo de los republicanos en una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dado que PP y Vox representan el modelo “contrario” a ERC.

Paralelamente, la coordinadora de los Comuns, Candela López, afirmó que el PP “es la fuerza política que más daño ha hecho a nuestro país”, por lo que pidió a Junts que defienda a los catalanes “sacando adelante medidas” en el Congreso y no apoye a Feijóo. “El PP siempre ha estado en contra de los intereses de los catalanes y las catalanas”, denunció López.

Sánchez ve a la derecha en un ‘Black Friday’ constante

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó ayer a las formaciones de derechas de “estar en un Black Friday constante” donde “la democracia y los derechos de las mujeres están en juego”. Así lo dijo en el Consejo de la Internacional Socialista celebrado en La Valeta (Malta), junto a otros líderes socialdemócratas.

Feijóo reclama el apoyo de vascos y catalanes para convocar comicios

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, descartó ayer llegar a la presidencia del Gobierno a través de una moción de censura. Feijóo, que el viernes pidió la ayuda de la patronal catalana para presionar a Junts, lanzó un mensaje a sus “queridos amigos vascos y catalanes” para convocar elecciones anticipadas. “Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas, no a través de ninguna moción”, manifestó el político gallego, que consideró que su partido es “el más decente de España”, por lo que avisó de que “el que no esté de acuerdo” o quien “esté en política para enriquecerse” será expulsado.

Sobre la entrada del exministro José Luis Ábalos en prisión provisional, Feijóo denunció que “no es posible tener a todo tu equipo en la cárcel y tú no tener ninguna responsabilidad”. El líder de la oposición, además, advirtió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que “en las películas de mafiosos cae la banda entera cuando empiezan a delatarse entre ellos, que es lo está ocurriendo”.

Feijóo también llamó a acudir a la manifestación “sin siglas” convocada para hoy en Madrid contra Sánchez, sin el apoyo de Vox. El dirigente popular reiteró que su formación es la de las “propuestas” y criticó que “es mucho más cómodo quedarse a hacer aspavientos”, haciendo alusión al partido ultra.