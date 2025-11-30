Trump declara “cerrado” el espacio aéreo de Venezuela

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer que el espacio aéreo de Venezuela quedará “cerrado en su totalidad”, un día después de que el mandatario anunciara que las operaciones para detener a supuestos narcotraficantes venezolanos por tierra empezarán “muy pronto”. “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”, dijo Trump en redes sociales. Horas antes, The New York Times informó sobre una conversación telefónica de hace unos días entre el líder republicano y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en la que se abordó un posible encuentro bilateral.

El Ejecutivo venezolano condenó la “amenaza colonialista”de Trump y calificó las declaraciones del mandatario estadounidense como “un acto hostil, unilateral y arbitrario contrario a los principios del Derecho Internacional”.

La tensión entre ambos países se ha elevado en los últimos meses, debido a los ataques del Ejército norteamericano a supuestas narcolanchas en el Caribe, que han dejado más de 80 fallecidos en más de 20 bombardeos. EEUU llamó a las aerolíneas comerciales a “extremar las precauciones” al sobrevolar Venezuela y el Caribe.

Ofensiva contra la inmigración

Por otra parte, la Administración de Trump anunció el viernes la suspensión de todas las decisiones de asilo de personas migrantes, a causa del ataque el miércoles perpetrado por un ciudadano afgano que provocó la muerte de una agente de la Guardia Nacional. El objetivo del Gobierno es poder “garantizar que cada extranjero sea investigado y evaluado al máximo nivel posible”, después de que esta misma semana Trump informara de su intención de “pausar permanentemente” la inmigración desde “países del tercer mundo”. EEUU, además, anunció la suspensión “inmediata” de visados a ciudadanos de Afganistán.