Un nuevo ataque ruso deja al menos tres muertos en Kyiv

Un ataque masivo del Ejército Ruso causó al menos 3 muertos y 37 heridos en Kyiv, según informaron las autoridades ucranianas. En la ofensiva se utilizaron más de medio millar de drones y decenas de misiles y medio millón de personas se quedó sin electricidad a causa del bombardeo. El ataque se produjo mientras una delegación ucraniana se dirigía a mantener conversaciones en Estados Unidos, días antes de que la Casa Blanca debata el plan de paz con el Kremlin.