El PP cita en el Senado a Cerdán y el hijo de Ábalos

El secretario general del PP, Miguel Tellado, anunció ayer que su grupo citará el próximo 17 de diciembre a Santos Cerdán en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ del Senado. Además, avanzó que llamarán a este órgano al socialista Antonio Hernando, actual secretario de Estado y exmiembro del gabinete de Pedro Sánchez, y a Víctor Ábalos, hijo del exiministro de Transportes. “El sanchismo empieza a cantar, lo hace desde fuera y desde dentro de la cárcel y el PP va a subir el volumen para que toda España escuche la traviata sanchista”, aseveró. Por su parte, la portavoz del PSOE, la leridana Montse Mínguez, acusó de convertir la Cámara Alta en “un circo” y criticó que el PP acuse a su partido de “mafia” cuando “es el único partido condenado por corrupción en España”. También afeó que revivan a ETA como arma electoral.