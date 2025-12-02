La Generalitat recupera la gestión de oposiciones de secretarios e interventores locales

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El gobierno español ha aprobado este martes el traspaso a la Generalitat de las competencias relativas a la gestión de las ofertas públicas de empleo y los procesos de selección de los funcionarios de habilitación nacional que trabajan en el ámbito local. Esta medida, aprobada por el Consejo de Ministros mediante un real decreto, permite en Cataluña recuperar una competencia que ya había ejercido entre 2007 y 2013, antes de que fuera retirada por el gobierno de Mariano Rajoy.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha destacado que esta decisión tendrá un "impacto positivo" para reducir lo que ha calificado como un "problema histórico" de vacantes sin cubrir figuras como secretarios, interventores y tesoreros municipales. "Acercar la administración al territorio y que la competencia vuelva a depender de las comunidades autónomas tiene que ayudar a cubrir las vacaciones que hoy muchas veces no se cubren por incertidumbre", ha afirmado López durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Actualmente, 4 de cada 10 plazas de habilidades nacionales no se cubren a todo el Estado y Catalunya es el territorio que más puestos de trabajo sin cubrir tiene.