El Govern activará un plan para controlar la población de jabalíes en Catalunya y aplicar medidas de bioseguridad en las granjas

El Govern de la Generalitat pondrá en marcha un plan de control poblacional de jabalíes en todo el territorio catalán como respuesta inmediata al brote de peste porcina africana (PPA) detectado recientemente. El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciado este martes que convocarán todas las organizaciones agrarias y alcaldes catalanes para implementar esta medida urgente, después de una reunión con representantes de los 18 municipios afectados por la enfermedad.

"Sabemos que el jabalí es un vector transmisor y que tenemos una sobrepoblación", ha explicado Ordeig durante la rueda de prensa, en la que también ha detallado que los 400 efectivos desplegados han finalizado la primera revisión del perímetro de seguridad de 6 kilómetros en torno a los focos detectados. El conseller ha pedido evitar hacer un "baile de cifras" con respecto a los casos positivos, recordando que es el Ministerio quien los confirma oficialmente.

Ordeig también ha explicado que el Govern creará un grupo de expertos para evaluar las vacunas existentes para hacer frente a la peste porcina y para analizar qué medidas han funcionado en otros países. Este equipo estará liderado por los científicos del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA) y miembros del departamento de Investigación y Universidades de la Generalitat.

Hoy por hoy, la respuesta de la Generalitat es activar un plan de control para reducir la población de jabalíes al conjunto de Catalunya y aumentar las medidas de bioseguridad en todas las granjas. "Saben que es un vector transmisor y que tenemos sobrepoblación", ha explicado, y ha detallado que existe un documento donde se establece como actuar en cada territorio.

Asimismo, también prevé trabajar con el sector un conjunto de medidas para reforzar la bioseguridad en todas las granjas. Por una parte, este plan se articulará a través de una evaluación de todas las medidas "estrictas" ya existentes para comprobar que se están aplicando y que funcionan y, de la otra, se añadirán nuevas. Si hace falta, el Govern facilitará "métodos de desinfección" a los ganaderos. "El sector se quiere proteger, lo quiere hacer bien, no pediremos el imposible", ha defendido.

Dosier económico con datos

En cuanto a las exportaciones de porcino, ha adelantado que están preparando un dosier económico de manera conjunta con Prodeca para dar a conocer el impacto real y concreto de la enfermedad en el comercio exterior, y ha detallado que el Ministerio de Agricultura está capitaneando las negociaciones con diferentes países para levantar algunas restricciones. "Nuestra previsión se ir recuperando progresivamente las exportaciones", ha dicho, y ha pedido evitar pronunciar un discurso "catastrofista".

Ordeig ha dicho que es "precipitado" detallar cómo serán las medidas económicas que tendrá el sector porcino, ya que el departamento de Economía todavía está trabajando. Sin embargo, ha recordado que, como "medida urgente", los ganaderos tienen disponible una línea de 50 millones del Instituto Català de Finances (ICF).

El conseller ha defendido que el Govern quiere estar en el "frente" de las soluciones y las respuestas para hacer frente a la enfermedad. "Estamos dando un ejemplo de país de cómo tenemos que gestionar una alerta sanitaria", ha celebrado el conseller, que ha vuelto a pedir a la ciudadanía que siga las recomendaciones y no entre en el radio prohibido.

En el momento de hacer su rueda de prensa, Ordeig ha informado de que había dos casos confirmados de PPA, cifra que en los minutos posteriores el Ministerio de Agricultura ha elevado hasta nueve.