Mata a puñaladas a su pareja y se suicida en Madrid

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Una mujer de 45 años fue asesinada a última hora del domingo en su domicilio de Torrejón de Ardoz (Madrid) de varias puñaladas, una de ellas en el cuello, presuntamente por su pareja, con la que tenía dos hijas de 13 y 17 años y que se habría suicidado posteriormente.

La pareja estaba registrada en 2022 en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, VioGén, con riesgo “no apreciado” y en estos momentos este caso estaba en situación “inactiva”. La denuncia por violencia de género la presentó un testigo, aunque la mujer no quiso denunciar ni declarar. Este nuevo crimen machista ocurrió sobre las diez de la noche del domingo, cuando los servicios de emergencias y la Policía Nacional primero encontraron el cadáver de un hombre de 44 años que se había precipitado desde el edificio del número 2 de la calle del Reino Unido, en la localidad de Torrejón de Ardoz. Los vecinos informaron a los agentes que antes de arrojarse al vacío el hombre, de 44 años, había amenazado con matar a sus hijas y quitarse la vida. Al acceder al interior del domicilio desde el que esta persona se había precipitado –cuya puerta fue abierta por los bomberos– los agentes localizaron el cuerpo de la mujer con varias heridas de arma blanca, alguna de ellas en el cuello. Posteriormente en el domicilio se personaron las dos hijas de la pareja, que quedaron al cargo de un familiar al ser menores de edad.

Con esta ya son 41 las mujeres víctimas de esta lacra social en lo que va de año, y la 1.336 desde que se iniciaron los registros en el año 2003. La víctima deja dos hijas menores de edad huérfanas, que se suman a otros 20 menores que han perdido a sus madres por la violencia de género en 2025.

El ayuntamiento de Torrejón de Ardoz convocó un minuto de silencio para mostrar su “consternación y máxima repulsa” por este nuevo crimen machista. El alcalde de la localidad, Alejandro Navarro, afirmó que estos actos deberían “avergonzarnos como sociedad”.