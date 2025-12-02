Zelenski refuerza en París su posición negociadora frente a Rusia

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recibió en París un espaldarazo a su posición negociadora frente a Rusia, al recibir el apoyo de su homólogo francés, Emmanuel Macron, pero también de otros líderes europeos que reiteraron que las cuestiones territoriales deben depender de Kiev. Mientras la mediación estadounidense avanza, en vísperas de que el enviado especial de Donald Trump llegue a Rusia, Zelenski insistió en los avances del plan de paz, enmendado por sus emisarios en Ginebra, y que tiene en las cuestiones territoriales su punto crucial.

“Gracias a nuestro equipo de negociadores el plan es ahora mejor”, aseguró el mandatario ucraniano, que este viernes se trasladará a Irlanda y recibirá los últimos avances de sus emisarios, que siguen negociando con EEUU, cuyo plan inicial propuesto incluía la demanda rusa de que Ucrania ceda a Rusia la parte que aún controla de su región del Donbás, algo que Kiev considera inaceptable.“Ucrania es la única que puede decidir sobre su territorio”, aseguró Macron, en un discurso similar al que mantuvo el canciller alemán, Friedrich Merz, que también participó en la reunión por vídeoconferencia, al igual que los mandatarios de Polonia, Italia, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Países Bajos, además de los líderes de la UE y la OTAN.

Por su parte, la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, volvió a defender usar activos rusos congelados en Europa para un préstamo que sostenga a Ucrania los próximos años, apuntando que este paso da más fuerza a la posición de Kiev y de Europa en las negociaciones de paz que lidera Estados Unidos.

Los ingresos de empresas de armas crecen un 5,9% en 2024

Los ingresos por la venta de armas y servicios militares de las cien mayores empresas productoras aumentaron un 5,9% en 2024, y alcanzaron el récord de 679.000 millones de dólares, según una investigación del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo publicada ayer, que señala las guerras de Ucrania y Gaza, un gasto militar cada vez mayor y las tensiones geopolíticas como causas del aumento. La mayor parte del aumento es de empresas con sede en EEUU y Europa.